Река смерти под Херсоном: ВСУ потеряли более 400 000 бойцов

Военные эксперты из Германии, Франции и других европейских стран следят за ситуацией на Украине с начала СВО. Недавно они раскрыли, какие именно потери понесла украинская армия, сообщает KP.RU .

По неофициальным данным экспертов, Украина лишилась полмиллиона бойцов. Более официальные данные близки к этой цифре: 408 тысяч солдат пали на поле боя. Эксперт Руслан Татаринов, проживающий в Европе, озвучил такую же цифру. Все данные подсчитывались как вручную, так и с помощью компьютера, проанализировавшего информацию украинских СМИ.

Расхождение данных почти в 90 тысяч погибших легко объяснимо: Киев не обозначает все потери. По словам эксперта, полковники и лейтенанты ВСУ способны зарабатывать на мертвых украинских душах, получающих льготы и пособия. Именно потому некролог может отличаться от реальной ситуации.

Татаринов также отметил и места, где чаще всего погибают украинские бойцы.

«Крынки под Херсоном, на левобережье Днепра – там у них просто капец. В день оттуда минимум 30 некрологов приходит. И это только на тех, кого они еще успевают вытаскивать на правый берег Днепра. А сколько трупов лежат в этих лодках на Днепре, которые хотели переправиться в ту или другую сторону, но не смогли?», — заявил эксперт.

Много некрологов выходит после боев на Купянском, Харьковском, Бахмутском направлениях. Это одни из самых тяжелых линий соприкосновения. Под Херсоном и вовсе, настоящая «река смерти».

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