Рекламные интеграции в Telegram признали нарушением закона
AmurMedia.ru: ФАС запретила рекламу в телеграм-каналах из-за ограничения доступа
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала размещение рекламных интеграций в Telegram нарушением закона «О рекламе», сообщил портал AmurMedia.ru.
Поводом для такого решения стали материалы о решении регулятора в отношении рекламы, размещенной 28 января и 20 февраля 2026 года в телеграм-канале «Лоскутова Мария». Служба усмотрела в этом признаки нарушения.
В соответствии с законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Роскомнадзором ограничен доступ к мессенджеру Telegram на территории России.
Таким образом, телеграм-канал «Лоскутова Мария» является ресурсом с ограниченным доступом. Размещение рекламы на таких площадках прямо запрещено частью 10.7 статьи 5 закона «О рекламе».
ФАС подчеркнула, что ответственность за нарушение несут обе стороны: и заказчик рекламы, и владелец площадки, где она размещена. Ведомство продолжает отслеживать соблюдение рекламного законодательства и при наличии оснований принимает меры реагирования.
Участникам рынка рекомендовали провести анализ своего контента и привести деятельность в соответствие с законом. Теперь блогерам и рекламодателям, работающим с телеграм-каналами, стоит внимательно пересмотреть свои договоренности, чтобы избежать штрафов и других санкций.
Ранее стало известно, что после обновления Telegram ввел запрет на копирование сообщений для Premium.