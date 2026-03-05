Рекламные интеграции в Telegram признали нарушением закона

Поводом для такого решения стали материалы о решении регулятора в отношении рекламы, размещенной 28 января и 20 февраля 2026 года в телеграм-канале «Лоскутова Мария». Служба усмотрела в этом признаки нарушения.

В соответствии с законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Роскомнадзором ограничен доступ к мессенджеру Telegram на территории России.

Таким образом, телеграм-канал «Лоскутова Мария» является ресурсом с ограниченным доступом. Размещение рекламы на таких площадках прямо запрещено частью 10.7 статьи 5 закона «О рекламе».

ФАС подчеркнула, что ответственность за нарушение несут обе стороны: и заказчик рекламы, и владелец площадки, где она размещена. Ведомство продолжает отслеживать соблюдение рекламного законодательства и при наличии оснований принимает меры реагирования.

Участникам рынка рекомендовали провести анализ своего контента и привести деятельность в соответствие с законом. Теперь блогерам и рекламодателям, работающим с телеграм-каналами, стоит внимательно пересмотреть свои договоренности, чтобы избежать штрафов и других санкций.

Ранее стало известно, что после обновления Telegram ввел запрет на копирование сообщений для Premium.