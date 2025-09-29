Рекламу на космических объектах разрешил президент Путин

Президент Путин подписал закон, разрешающий размещение рекламных материалов на космических объектах. Об этом сообщила «Лента.ру» , ссылаясь на соответствующий документ, опубликованный на сайте официального опубликования правовых актов.

Президент Владимир Путин подписал закон, который открывает новые возможности для продвижения товаров и услуг, позволяя размещать рекламу прямо на ракетах, спутниках и других космических аппаратах. Закон начнет действовать с 1 января 2026 года.

Он вносит изменения в существующие нормативные акты, а именно в законы «О рекламе» и «О Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос"». Теперь, чтобы разместить рекламу на космическом объекте, рекламодателю необходимо будет заключить договор с его владельцем.

Ранее российский банк наказали за недоговорки в рекламе.