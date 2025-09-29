Рекламу на космических объектах разрешил президент Путин
«Лента.ру»: закон о рекламе на космических объектах вступит в силу в 2026 году
Фото: [Стопка бумаг и ручка/Медиасток.рф]
Президент Путин подписал закон, разрешающий размещение рекламных материалов на космических объектах. Об этом сообщила «Лента.ру», ссылаясь на соответствующий документ, опубликованный на сайте официального опубликования правовых актов.
Президент Владимир Путин подписал закон, который открывает новые возможности для продвижения товаров и услуг, позволяя размещать рекламу прямо на ракетах, спутниках и других космических аппаратах. Закон начнет действовать с 1 января 2026 года.
Он вносит изменения в существующие нормативные акты, а именно в законы «О рекламе» и «О Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос"». Теперь, чтобы разместить рекламу на космическом объекте, рекламодателю необходимо будет заключить договор с его владельцем.
Ранее российский банк наказали за недоговорки в рекламе.