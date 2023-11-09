Реконструкция детского городка «Сказка» пройдет в подмосковном Протвино

В подмосковном Протвино в следующем году проведут реконструкцию детского городка «Сказка», сообщили в областном Минблаго. Работы пройдут в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

«Уже в следующем году мы восстановим любимое место для многих протвинцев. Мы знаем, как горожане хотели преобразить это место и надеемся, что обновленная «Сказка» понравится местным жителям и гостям Подмосковья», — сказал глава ведомства Михаил Хайкин.

Данное место разработали в 1970-х годах, его оформили в стиле деревянного зодчества, все фигуры городка были выполнены мастерами вручную. В рамках реконструкции в городке возродят элементы детской площадки, а также создадут новые объекты — деревянные ворота, ведущие на детскую площадку, игровой комплекс с высокими башнями на крепостных стенах, насыпной холм. Работы планируют завершить в следующем году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.