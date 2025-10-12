Реконструкция детского сада «Радуга» в Химках близится к завершению

В Химках активно подходит к завершению масштабная реконструкция детского сада «Радуга», который в скором времени откроет свои двери для 320 воспитанников. Об этом рассказали в администрации городского округа Химки.

Уже сейчас новый яркий фасад дошкольного учреждения радует глаз прохожих, а внутри здания завершаются отделочные работы и монтаж оборудования. Площадь образовательного учреждения после реконструкции значительно увеличилась и теперь составляет почти 5000 квадратных метров. По данным на текущий момент, готовность объекта превышает 80%, что позволяет оптимистично смотреть на сроки сдачи объекта в эксплуатацию. Недавно ход работ оценили председатель Совета депутатов Сергей Малиновский, депутат фракции «Единая Россия» Юлия Ишкова, а также представители родительской общественности.

«Для нас важно, чтобы новое здание „Радуги“ было не просто современным, а по-настоящему удобным и комфортным для детей. Здесь все продумано до мелочей и направлено на то, чтобы малыши чувствовали себя в безопасности, а педагоги могли с душой заниматься воспитанием и развитием детей», — указал Малиновский.

Ишкова добавила, что на объекте уже выполнены ключевые технические работы. В частности, в здание уже поставлено современное оборудование для пищеблока, а также подключено отопление. Серьезные преобразования затронули ключевые помещения детского сада. Музыкальный и спортивный залы стали значительно просторнее и светлее, что создает оптимальные условия для проведения занятий. В обновленном здании появятся полноценный медицинский пункт, специализированные кабинеты для развивающих занятий и уютные рекреационные зоны для отдыха воспитанников. Каждая групповая ячейка включает спальню, игровую комнату и раздевалку, что соответствует современным стандартам организации дошкольного пространства.

