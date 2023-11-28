Реконструкция исторического здания началась в подмосковном Королеве

В микрорайоне Первомайский в Королеве стартовала реконструкция исторического дома № 67 на улице Советская. Соответствующее извещение поступило в подмосковный Главгосстройнадзор.

Застройщиком выступает ООО «Профи-Инвест». К 2026 году он планирует сделать из двухэтажного ветхого здания офисный центр. Строители уже начали выполнять подготовительные работы. Им предстоит разобрать одноэтажную пристройку, расчистить кирпичные фасады, заменить кровлю и межэтажные перекрытия, а также заполнить оконные и дверные проемы.

Дом № 67 является одним из сохранившихся корпусов красильной фабрики Франца Рабинека конца XIX века, его построили в 1910 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что во Власихе открыли памятник Герою России, протоиерею Михаилу Васильеву.