Реконструкция комплекса по переработке овощей проходит в подмосковном Серпухове

Сотрудники Главного управления государственного строительного надзора Московской области провели проверку первого этапа реконструкции существующих производственных и складских зданий комплекса по переработке овощей в деревне Ивановское в городском округе Серпухов.

Примечательно, что строительство на территории комплекса в рамках его реконструкции будет проходить в три этапа: возведение здания для твердых бытовых отходов, корпуса по переработке овощей, дополнительного склада и системы очистных сооружений.

В настоящее время на объекте готов котлован, фундамент, несущие и ограждающие конструкции здания. Ведутся работы по устройству внутренних инженерных систем, отделке помещений и благоустройству территории.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье стараются оказать максимальную поддержку предпринимателям.