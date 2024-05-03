Реконструкция комплекса зданий «Воскресенского колледжа» продолжается в Подмосковье

В Воскресенске на улице Куйбышева продолжается реконструкция комплекса зданий «Воскресенского колледжа», стройготовность объектов превысила 20%, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области. Работы проводят в рамках региональной госпрограммы.

«На объекте 147 рабочих и четыре единицы техники. Строители продолжают устройство фасадов основного здания, монтаж наружных инженерных сетей, устанавливают новые оконные блоки, обновляют кровлю», — говорится в сообщении.

Общая площадь комплекса зданий составляет 10,6 тысячи квадратных метров. В них проведут перепланировку и отделку внутренних помещений, обновят инженерные сети, кровлю и фасады зданий. Кроме того, рабочие выполнят благоустройство прилегающей территории. Завершение работ запланировано на конец 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.