Реконструкция лаборатории лакокрасочных материалов пройдет в Богородском округе

В Старой Купавне Богородского округа проведут реконструкцию здания лабораторного корпуса. Соответствующее извещение о начале работ поступило в областной Главгосстройнадзор.

В ведомстве уточнили, что застройщиком выступит ЗАО «ХИМИНВЕСТГРУПП». Он проведет оптимизацию цеха и технологическое перевооружение лабораторно-испытательных процессов в части испытания и синтеза лакокрасочных материалов. После завершения работ здание увеличат до трех этажей, площадь производственного цеха возрастет с 788 квадратных метров до 1051.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Волоколамске завершается капремонт Центра культуры и творчества «Родники».