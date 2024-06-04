Реконструкция лечебного корпуса психиатрической больницы продолжается в Чехове

В поселке Мещерское городского округа Чехов продолжается реконструкция лечебного корпуса Московской областной психиатрической больницы № 2 имени В. И. Яковенко. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На объекте 20 рабочих и пять единиц. Сейчас ведутся работы по выносу наружных инженерных сетей, идет выставление шпунтов, работы по выносу теплотрассы, демонтажные работы по реконструкции существующего здания, работа по устройству временного энергоснабжения, устройство объездной дороги», — говорится в сообщении.

Площадь земельного участка, на котором находится объект, превышает 1,7 гектара, площадь здания больницы — девять тысяч квадратных метров. Лечебный корпус рассчитан на 420 коек. В ведомстве уточнили, что ввести объект в эксплуатацию планируют до конца 2025 года.

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