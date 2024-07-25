Реконструкция спортивного стадиона «Спартак» проходит в Луховицах

В Луховицах продолжается реконструкция спортивного стадиона «Спартак», рабочим предстоит возвести здание с трибуной, обустроить современные дорожки для легкоатлетов, универсальную спортплощадку и футбольное поле с искусственным покрытием. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На сегодняшний день объекте задействовано 12 рабочих и две единицы техники. Продолжается выполнение строительно-монтажных работ, устройству песчаного основания», — говорится в сообщении.

В здании разместят спортивный и тренажерный залы, раздевалки, комнаты для инструкторов и тренеров, душевые и санузлы. Работы проведут в рамках нацпроекта «Демография», их завершат в конце 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.