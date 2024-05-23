Реконструкция театра «ФЭСТ» продолжается в подмосковных Мытищах

В Мытищах продолжается реконструкция театра драмы и комедии «ФЭСТ», работы проходят в рамках областной госпрограммы за счет бюджета. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На площадке 36 рабочих и две единицы техники. Подрядчик завершил демонтаж внутренних конструкций. Ведется подготовка к началу общестроительных работ», — говорится в сообщении.

Рабочим предстоит утеплить кровлю, заменить оконные блоки, инженерное и технологическое оборудование, конструктивные элементы и входные группы, мебель, установить дополнительное световое и звуковое оборудование на основной и камерной сцене. Кроме того, у здания появятся новые площади в в‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌иде двухэтажной пристройки с двух сторон от основного здания, где разместят складские помещения для реквизита, декораций и костюмов, шесть гримерных помещений, мультимедийную студию, два репетиционных зала и другие помещения. На прилегающей территории обустроят парковку и места для отдыха. Завершить работы планируют летом 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.