Реконструкция здания цеха ООО «РУСАЛ-Саянская фольга» пройдет в подмосковном Дмитрове

В подмосковном Дмитрове пройдет реконструкция здания цеха для производства алюминиевых изделий, сообщили в областном Минжилполитики. Разрешение на проведение работ получил застройщик ООО «РУСАЛ-Саянская фольга».

В ведомстве уточнили, что проект находится на сопровождении Центра Содействия Строительству при Правительстве региона. Площадь объекта превышает 8,7 тысячи квадратных метров. В результате в округе создадут 35 новых рабочих мест. Отметим, что все услуги ЦСС являются бесплатными.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Волоколамске завершается капремонт Центра культуры и творчества «Родники».