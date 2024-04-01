Реконструкцию АЗС проводят в подмосковном Павловском Посаде

В Павловском Посаде проводится реконструкция АЗС сети «Татнефть», сотрудники Главного управления государственного строительного надзора Московской области провели профвизит на объект. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Завершить работы планируют во втором квартале 2024 года, стройготовность объекта уже достигла 48%. Сейчас строители выполняют работы по устройству наружных инженерных сетей, внутренней отделке помещения здания сервисного обслуживания, устройству внутренних инженерных систем. Станцию оборудуют отдельными въездами и выездами на территорию, системами противоаварийной и противопожарной защиты зданий и сооружений, освещением, охранной сигнализацией, системой видеонаблюдения, заземлением зданий и сооружений и молниезащитой. Она будет рассчитана на 500 заправок жидко-моторным топливом в сутки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.