Реконструкцию спортивного комплекса «Старт» проведут в Реутове

На улице Новая в Реутове начинается реконструкция спорткомплекса «Старт», работы пройдут в рамках нацпроекта «Демография». Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Подрядчик планирует выйти на площадку в июне. Рабочим предстоит провести реконструкцию трибун и подтрибунных помещений, обновить футбольное поле, беговые дорожки, легкоатлетический сектор, возвести плоскостные спортивные сооружения для занятий на свежем воздухе. В здании спорткомплекса обустроят спортзалы, раздевалки, вестибюль с зоной ожидания и кафе, конференц-зал, тренажерный зал, гостиничные номера и другие помещения. Рядом с ним разместят парковку, прилегающую территорию благоустроят.

«После реконструкции спортивный объект будет использоваться для учебно-тренировочных занятий по футболу в «Академии вратарского мастерства Игоря Акинфеева и Вячеслава Чанова». Завершить реконструкцию планируется к сентябрю 2025 года», — добавили в ведомстве.

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