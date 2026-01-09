Рекорд после ремонта: в химкинском роддоме за три месяца родилось 326 детей

Химкинский родильный дом, недавно открывшийся после масштабного капитального ремонта, подвел первые итоги работы. За три месяца в его стенах на свет появились 326 новорожденных — 177 мальчиков и 149 девочек, что говорит о высоком уровне доверия и востребованности обновленного учреждения.

Ключевой особенностью роддома стал современный, ориентированный на комфорт семьи подход. Все палаты рассчитаны на совместное пребывание матери и ребенка и оснащены индивидуальными санузлами. Пациентки могут выбрать как уютные одноместные палаты класса «люкс», так и более просторные варианты. Бесплатные партнерские роды по полису ОМС стали стандартной практикой, а для создания особой атмосферы оборудован специальный зал альтернативных родов с ванной и мягким светом.

В арсенале учреждения — аппараты для реинфузии (возврата крови матери), современные аппараты УЗИ, мониторы для контроля состояния плода (КТГ), коагуляторы и аппараты искусственной вентиляции легких. Это обеспечивает безопасность как при плановых, так и при экстренных родах.

Важным социальным преимуществом для молодых семей остается программа губернаторского подарка «Я родился в Подмосковье!». При выписке родители получают объемную коробку с необходимыми для первого времени вещами: от подгузников и одежды до зимнего комбинезона. Общий вес набора достигает почти 4 килограммов. Альтернативой является денежная выплата в размере 20 000 рублей, а в случае рождения двойни или тройни подарки или выплаты умножаются соответственно количеству новорожденных. Вся актуальная информация о работе роддома и доступных мерах поддержки размещена на специализированном портале «Стань мамой в Подмосковье».

