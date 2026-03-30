Гадюки атакуют Москву: эколог рассказал, почему змеи проснулись раньше времени и что делать при укусе

Московском регионе змеи вышли из зимней спячки досрочно. Эколог Илья Рыбальченко объяснил причину: аномально теплая погода и быстро прогретая почва сработали как «кнопка включения» для холоднокровных. Как только земля нагревается до +5–8 градусов, а снег сходит, рептилии просыпаются. Об этом сообщает «Life.ru».

Их уже можно встретить не только в лесах, но и на окраинах городов, включая Москву. Однако паниковать не стоит. Специалист подчеркивает: гадюка — не охотник на людей, а оборонщик. Она кусает только в случае прямой угрозы — если на нее наступили, прижали или пытаются схватить. Ее яд относится к гемотоксическим (бьет по крови и тканям), а не нервно-паралитическим, как у тропических змей. Для здорового взрослого человека укус редко смертелен, но гарантирует сильную боль, отек и слабость.

Главное правило при встрече — не геройствовать. Увидели змею? Остановитесь, спокойно отойдите, не делайте резких движений и не пытайтесь снять селфи с близкого расстояния. Она почти всегда уползет сама. На дачном участке стоит убрать завалы досок, мусор, косить высокую траву и носить закрытую обувь.

А вот если укус все же случился, эколог дает жесткие рекомендации, которые могут спасти жизнь. Забудьте про советские фильмы про отсасывание яда. Категорически запрещено разрезать рану, высасывать яд, прижигать место укуса или накладывать жгут. Все эти «героические» методы могут навредить больше, чем сам яд. Нужно сохранять хладнокровие, минимизировать движение, снять украшения с пораженной конечности и срочно обратиться к врачу. Это не тот случай, когда стоит проверять народные методы на себе.

Ранее в Павловском Посаде грибник встретил в лесу русалку и испугался.