Рекордное количество пассажиров перевезла Нижегородская канатная дорога

Лето 2025 года стало знаковым для Нижегородской канатной дороги, соединяющей Нижний Новгород и Бор. В июле инфраструктурный объект перевез рекордные 356 713 пассажиров — на 41,2% больше, чем за тот же период 2024 года. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Этот скачок стал кульминацией трехмесячного роста: уже в мае услугами дороги воспользовались 265 167 человек, в июне — 281 119, а суммарный показатель за летние месяцы превысил 900 тысяч пассажиров, что на 36,1% выше аналогичного периода прошлого года.

Ключом к успеху стала масштабная техническая модернизация, завершенная в апреле 2025 года. Подвижной состав полностью обновили: вместо 28 старых кабин установили 56 современных модулей с улучшенными характеристиками. Это позволило удвоить пропускную способность — с 500 до тысячи человек в час. Главным преимуществом для пассажиров стало радикальное сокращение времени ожидания: очереди, ранее отбивавшие желание пользоваться дорогой, практически исчезли.

Последствия преобразований вышли за рамки транспортной эффективности. Проект укрепил статус канатной дороги как ключевого туристического объекта Нижнего Новгорода. Уникальный 12-минутный перелет над Волгой предлагает не только скорость, но и панорамные виды, привлекающие гостей города. Для жителей Бора и Нижнего Новгорода дорога трансформировалась из экзотического аттракциона в повседневную альтернативу пробкам, усилив межгородскую связность.

Ранее в Нижнем Новгороде анонсировали рост стоимости проезда на канатной дороге.