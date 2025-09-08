Садовод-гигантоман из Подмосковья необычно разыграл семена тыквы-монстра

Известный подмосковный садовод-гигантоман Александр Чусов устроил необычный квест на федеральной выставке «ЦветыЭкспо–2025». Победительницей стала жительница Казани, которая теперь намерена побить рекорд из Мособласти. Об этом у овощевода узнала редакция REGIONS.

Чусов предложил посетителям найти среди экспонатов его тыкву-рекордсмена по кличке Маршалл и сфотографироваться с ней. Победителю конкурса достались четыре семечка элитного сорта Кисамор, известного среди специалистов как «карета для Золушки» из-за рекордных размеров плодов.

Условия оказались сложнее, чем предполагали участники — нужно было не только посетить выставку, но и безошибочно опознать конкретный экземпляр среди других гигантских овощей. Справилась с задачей Арина из Казани, которая стала счастливой обладательницей драгоценных семян. Женщина призналась, что планирует вырастить собственную тыкву-рекордсмена и побороться за национальное достижение.

Чусов раскрыл детали закулисной стороны гигантомании — семена тыкв-чемпионов покупаются на международных аукционах по цене свыше полутора тысяч долларов за штуку. Именно такая генетика позволяет выращивать овощи массой более тонны и устанавливать мировые рекорды. Кисамор считается особо ценной линией, поскольку стабильно передает потомству признаки гигантизма.

Ранее сообщалось, что гигантовод из Подмосковья поделился секретами выращивания гигантского лука в своей авторской методичке.