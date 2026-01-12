Рекордные очереди и износ: почему Европа больше не хочет видеть туристов даром

Ряд популярных туристических направлений в Европе в 2026 году вводят плату за посещение достопримечательностей, ранее бывших общедоступными. Мера направлена на регулирование потока гостей, защиту исторических объектов от повреждений и получение дополнительного дохода, сообщает «Турпром» .

В Риме доступ к фонтану Треви станет платным, ориентировочная стоимость составит около 2 евро. Территорию вокруг фонтана планируется огородить для контроля посещаемости. На итальянском острове Капри будет введен запрет на приближение моторных лодок к скалам Фаральони, а в Портофино ежедневный лимит посетителей составит 6,5 тыс. человек, для учета будет использоваться мобильное приложение.

Испанский остров Тенерифе с начала года взимает плату за восхождение на вулкан Тейде: 10 евро за организованную экскурсию и 25 евро за самостоятельный подъем. В Нидерландах за вход в музейный комплекс Заансе-Сханс, известный традиционными ветряными мельницами, теперь требуется оплатить 17,5 евро.

Норвегия рассматривает возможность введения сбора с пассажиров круизных лайнеров, а шотландский Эдинбург планирует установить дополнительную плату для туристов, которые приезжают на фестиваль уличных искусств менее чем на пять ночей.

