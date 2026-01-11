В Египте застряли сотни россиян: они вынуждены искать ночлег и продлевать за свой счет отели

Сотни российских туристов столкнулись с серьезными сложностями при попытке вылететь из египетского курорта Хургада. Из-за нелетной погоды и логистических сбоев рейсы задерживаются на многие часы, а пассажиры вынуждены в срочном порядке и за свой счет продлевать проживание в отелях. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-медиа» со ссылкой на Baza.

По словам одной из застрявших туристок Валерии, ее рейс был перенесен сразу на 20 часов, что фактически отменяет возможность вовремя вернуться к рабочим обязанностям. По данным канала, в аэропорту своего вылета ждут сотни туристов из России, которые рискуют пропустить первые рабочие дни после праздников.

Ситуацию усугубляет прогноз Росавиации, предупреждающий о новом снегопаде в Москве в ночь на 12 января. Это означает, что даже те рейсы, которым удастся вылететь из Египта, могут столкнуться с дополнительными задержками или отменами при посадке в столичных аэропортах, создавая эффект домино в и без того напряженном расписании.

Туристам дали распространенный, но важный совет: перед поездкой стоит уточнить у туроператора или авиакомпании их политику в подобных форс-мажорных обстоятельствах. Например, обязаны ли они предоставлять гостиницу и трансфер. В моменте, при объявлении задержки, пассажиру необходимо немедленно получить у стойки регистрации официальную справку с указанием причины и времени задержки — этот документ понадобится для обращения в страховую компанию.

