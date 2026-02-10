«Рекордный коллапс»: Челябинск вечером встал в 10-балльных пробках

Вечером 10 февраля Челябинск столкнулся с рекордными пробками, а уровень загруженности дорог достиг максимальных десяти баллов. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», движение транспортных средств практически остановилось в нескольких районах города одновременно.

Наиболее тяжелая обстановка сложилась в центре Челябинска. Многокилометровые заторы образовались на ключевых магистралях, включая проспект Ленина, улицы Труда, Энгельса, Кирова, Цвиллинга и Блюхера. Серьезные затруднения также зафиксированы у мостов через реку Миасс и на всех подъездах к железнодорожному вокзалу.

Скорость движения в часы пик на отдельных участках городской дорожной сети не превышала 5-7 км/ч, что сопоставимо со скоростью пешехода. Из-за этого время в пути для многих горожан увеличилось в два-три раза по сравнению с обычными условиями.

Основными причинами масштабного транспортного коллапса стали совпадение нескольких неблагоприятных факторов. На ситуацию повлиял вечерний час пик, когда на дороги одновременно выезжает большое количество автомобилистов.

Усугубило положение ухудшение погодных условий в виде снегопада, осложняющих управление автомобилем и требующих от водителей большей осторожности. Третьим ключевым фактором стала объективно высокая загруженность улично-дорожной сети, не всегда справляющейся с пиковыми нагрузками.

Ранее сообщалось, что в Челябинске жители одного из домов, где летом произошел пожар, пожаловались президенту России на бездействие коммунальщиков.