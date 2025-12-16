Рекордный МРОТ, выплаты семьям и изменения для бизнеса: что ждет россиян с 1 января 2026 года

С 1 января 2026 года в России вступают в силу масштабные изменения, которые затронут доходы граждан, социальную поддержку семей, пенсионные правила и ключевые административные процедуры. Как пишет RT , депутат Госдумы и член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин приоткрыл завесу над пакетом федеральных законов и подзаконных актов, призванных повысить уровень жизни и сделать государственные сервисы более удобными.

Зарплаты вверх: новый МРОТ

Самой ощутимой новостью для работающих граждан станет установление нового федерального минимального размера оплаты труда (МРОТ). С начала года он составит 27 093 рубля. Этот порог имеет критическое значение, так как на его основе рассчитывается не только минимальная зарплата, но и ряд социальных выплат. Это гарантирует повышение доходов для миллионов россиян, чья зарплата находится на минимальном уровне, и влияет на расчет пособий.

Ключевая поддержка для семей

Серьезный акцент сделан на помощи семьям с детьми.

Ежегодная семейная выплата: вводится новая мера поддержки для работающих родителей с двумя и более детьми. Выплата будет назначаться по заявлению, но только при соблюдении четких условий по среднедушевому доходу и составу имущества семьи. Эта мера призвана помочь семьям со средним достатком, которые активно работают.

Особые льготы для «Матерей-героинь»: для женщин, удостоенных звания «Мать-героиня», предусмотрено дополнительное ежемесячное материальное обеспечение в размере 415% социальной пенсии по старости. Помимо этого, они получат расширенный пакет социальных гарантий, часть из которых можно будет заменить денежной выплатой.

Пенсионные и кадровые новшества

В сфере пенсионного обеспечения вводится важный параметр, влияющий на ежемесячные выплаты:

Расчет накопительных пенсий: на 2026 год установлен ожидаемый период выплаты накопительных пенсий — 270 месяцев. Этот срок используется для расчета ежемесячного размера накопительной части пенсии.

Страховые взносы: тарифы страховых взносов от несчастных случаев на производстве на период 2026–2028 год остаются без изменений, что является стабилизирующим фактором для бизнеса.

Новый классификатор: Для унификации кадрового делопроизводства и статистики вводится новый Общероссийский классификатор профессий, должностей служащих и тарифных разрядов.

Защита от мошенников и удобство в документах

Сразу две важные инициативы направлены на повышение безопасности средств граждан и упрощение бюрократии:

Блокировка подозрительных переводов: Банк России получит право вводить перечень признаков переводов денежных средств без согласия клиента. Это позволит оперативно блокировать такие транзакции, создавая дополнительный щит от кибермошенников.

Документы налогоплательщика: с 1 января вместо привычного свидетельства о постановке на учет в налоговом органе будет использоваться выписка из государственного реестра налогоплательщиков. Это шаг к цифровизации и упрощению документооборота.

Срок хранения информации: увеличивается до трех лет срок хранения сведений об организаторах распространения информации (ОРИ), что повышает эффективность работы правоохранительных органов.

Изменения для владельцев недвижимости

В сфере недвижимости с нового года уточняются процедуры государственной регистрации прав и кадастрового учета. Вводится четкий порядок досудебного обжалования решений о приостановлении через апелляционную комиссию. Это даст гражданам и бизнесу дополнительный инструмент для защиты своих прав и ускорит решение спорных вопросов.

