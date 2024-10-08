Депутат Бессараб назвала популизмом идею выплаты 13-й пенсии в конце года
Фото: [unsplash.com]
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб оценила идею о выплате россиянам 13-й пенсии в конце года как популистскую, сообщила «Лента.ру».
«Наша пенсионная система строится на принципах страхования. Каждый работающий человек перечисляет через работодателя страховые взносы, часть из которых идет на пенсионное обеспечение. Поскольку мы часто не получаем 13-ю зарплату, то и 13-е страховые взносы не выплачиваются. Поэтому трудно представить, как можно восполнить недостающую сумму, которая не поступит в Пенсионный фонд», — пояснила депутат.
Она также провела аналогию между российским бюджетом и семейным бюджетом, где ресурсы распределяются заранее.
«Это похоже на общий семейный кошелек. У нас в семье есть определенная сумма, и мы заранее решаем, как ее использовать: на лекарства для дедушки, обучение детей и на прожитие. А откуда взять деньги на непродуманные расходы? Чтобы что-то изменить, нужно или занимать, а с учетом западных санкций это затруднительно», — добавила она.
Бессараб отметила, что невысокие пенсии у граждан страны связаны с коротким трудовым стажем или работой за серую заработную плату. По ее словам, средний размер пенсии для неработающих пенсионеров сегодня превышает 23 тыс. руб.
Ранее сообщалось, что в России предложили выплачивать пенсионерам 13-ю пенсию.