Депутат Бессараб назвала популизмом идею выплаты 13-й пенсии в конце года

«Это похоже на общий семейный кошелек. У нас в семье есть определенная сумма, и мы заранее решаем, как ее использовать: на лекарства для дедушки, обучение детей и на прожитие. А откуда взять деньги на непродуманные расходы? Чтобы что-то изменить, нужно или занимать, а с учетом западных санкций это затруднительно», — добавила она.