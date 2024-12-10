Рекрутер Быханов пояснил, почему вести поиск работы в декабре логично

По словам рекрутера Владислава Быханова, версия того, что в декабре рынок труда затихает и работу до февраля искать бесполезно, не более чем миф. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что кто станет ждать, может потерять привлекательные места и станет выбирать из того, что останется, поскольку до конца года работодатели также хотят закрыть задачи по поиску сотрудника на следующий год.

По мнению эксперта, это весьма важно для быстрого оформления, так как человек официально уже будет в штате, и для интеграции в новый коллектив. Кроме того, у работодателя не будет сомнений на счет соискателя, и он перестанет продолжать находиться в поиске.

Он отметил, что январь же для кадрового рынка является мертвым месяцем, поскольку половина сотрудников еще будет в отпусках. В этом месяце трудоустроиться будет весьма проблематично.

Ранее он пояснил минусы серой зарплаты.