Религиовед рассказал, к каким последствиям приведет отсутствие Благодатного огня в 2026 году

В Иерусалиме из-за продолжающегося военного конфликта закрыт храм Гроба Господня. Это ставит под вопрос проведение традиционной церемонии схождения Благодатного огня накануне православной Пасхи, которая в 2026 году отмечается 12 апреля. Обычно тысячи паломников собираются в храме, чтобы стать свидетелями чуда, но в этом году ситуация осложнена обстрелами и нестабильной обстановкой.

Российский религиовед Евгений Игнатенко в интервью интернет-изданию REGIONS оценил возможные последствия отсутствия Благодатного огня. По его словам, такой исход событий не будет означать конец света или кару.

«В православной традиции схождение Благодатного огня — не догмат, а благоговейно почитаемое явление. Оно не входит в число основополагающих догматов веры, таких как Боговоплощение, Воскресение Христово и так далее, поэтому отсутствие огня не поставит под сомнение основы христианства», — объяснил Игнатенко.

По его словам, в истории уже бывали случаи задержек или необычных обстоятельств схождения огня. Религиовед не исключил, что в случае полного закрытия храма, Благодатный огонь может появиться экстравагантным способом. Игнатенко также подчеркнул, что главное чудо Пасхи — это Воскресение Христово, а не сам огонь.

«За всю историю христианства схождение огня было под угрозой трижды, но каждый раз он все-таки являлся миру, подчас самым чудесным образом, как было в 1579 году, когда огонь возгорелся из искр от молнии, ударившей в колонну закрытого храма», — подчеркнул ученый.

Благодатный огонь — это пламя, которое ежегодно выносят из храма Гроба Господня в Иерусалиме во время церемонии Великой Субботы, накануне православной Пасхи. Согласно вероучению, огонь загорается чудесным образом: это символизирует Божественное благословение и воскресение Христа.

Верующие считают, что первые минуты после схождения пламя обладает уникальным свойством — оно не обжигает, позволяя умыться им.

