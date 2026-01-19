REM-фаза сна у кошек: ветеринары предупреждают об рисках пробуждения

Будить кошку во время сна, когда у нее дергаются лапы, усики или хвост, не рекомендуется. Ветеринары связывают это с фазой быстрого сна (REM-фаза), в которой у животных активно перерабатываются впечатления и «проигрываются» охотничьи сценарии, рассказал « Газете.Ru » доктор ветеринарных наук, профессор кафедры ветеринарной медицины Университета РОСБИОТЕХ Андрей Руденко.

Доктор ветеринарных наук Андрей Руденко пояснил, что в этот период мозг кошки работает почти так же интенсивно, как при бодрствовании, а тело временно парализовано, за исключением мелких движений. Резкое пробуждение в этот момент может вызвать дезориентацию, стресс и даже агрессию, так как животное не сразу осознает происходящее.

Нарушение REM-фазы, по словам специалиста, влияет на естественный цикл сна, что со временем способно привести к повышенной тревожности, ухудшению когнитивных функций и ослаблению иммунитета. Особую осторожность следует проявлять с пожилыми кошками и животными с неврологическими проблемами, у которых резкое пробуждение способно вызвать временную потерю координации или панику.

Если требуется разбудить питомца, ветеринары советуют делать это мягко — спокойно позвать его голосом или слегка погладить, давая время постепенно перейти в состояние бодрствования.

