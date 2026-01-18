Ученые бьют тревогу: оголодавшие комары массово открыли охоту на людей

Резкая смена пищевых пристрастий у комаров, зафиксированная в бразильских лесах, может стать серьезным вызовом для глобального здравоохранения. Журнал Frontiers in Ecology and Evolution (FEE) пишет, что исследователи из Института Освальдо Круза обнаружили, что насекомые в остатках Атлантического леса все чаще выбирают человеческую кровь, игнорируя традиционных диких хозяев. Этот поведенческий сдвиг напрямую связывают с разрушением естественной среды обитания.

Работа ученых, опубликованная в авторитетном журнале о науке, основана на анализе ДНК крови, извлеченной из пойманных самок комаров. Генетическая экспертиза стала ключом к разгадке: в подавляющем большинстве успешно идентифицированных образцов источником питания был именно человек. Такой выбор, по мнению экологов, вынужденный — сокращение биоразнообразия лишает насекомых их обычных «кормильцев».

Регион является природным очагом циркуляции множества опасных вирусов, включая возбудителей желтой лихорадки, денге и Зика. Увеличение числа контактов между переносчиками и людьми создает идеальные условия для вспышек заболеваний. Полученные данные требуют пересмотра стратегий эпидемиологического надзора в тропических регионах.

«В условиях Атлантического леса с большим разнообразием потенциальных хозяев предпочтение человеку резко повышает риск передачи патогенов», — отметил соавтор исследования Сержиу Машаду из Федерального университета Рио-де-Жанейро.

Креативный метод «генетического штрихкодирования» крови позволил ученым не только определить вид хозяина, но и зафиксировать редкие случаи «смешанного питания», когда комары за один прием совмещали кровь разных животных и человека. Эта деталь иллюстрирует высокую адаптивность насекомых к меняющимся условиям.

В долгосрочной перспективе исследование указывает на неожиданный практический аргумент в пользу сохранения лесов. Восстановление экосистем и численности диких животных может естественным образом отвлечь комаров от человеческого жилья, снизив эпидемиологические риски. Таким образом, защита природы становится инвестицией не только в биоразнообразие, но и в конкретную санитарную безопасность населения.

