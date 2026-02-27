Ремней нет, сиденья от «Жигулей», а движок сзади: эксперт протестировал удивительный пикап с украинской душой

Журнал «За рулем» провел тест-драйв редчайшего пикапа, созданного на базе легендарного «Запорожца». Речь идет о модели ЗАЗ-968МП, которую Запорожский автозавод выпускал в начале 90-х годов.

Изначально пикапы на базе ЗАЗ-965, 966 и 968 делали только для внутренних нужд завода, но из-за финансовых трудностей в 90-х решили наладить мелкосерийное производство для всех желающих.

Автомобиль оснащался стандартным двигателем объемом 1,2 литра мощностью 40 лошадиных сил и четырехступенчатой коробкой передач. Конструкция была максимально упрощенной: грузовая платформа имела фанерный пол, а боковины иногда обшивались стальными листами вместо штатных карт салона. Систему охлаждения доработали, запасное колесо разместили в моторном отсеке, а аккумулятор перенесли назад.

Внутри кабина оказалась просторнее, чем ожидалось: сиденья можно было отодвинуть, но вот откинуть — уже нет. Ремней безопасности не предусмотрели из-за узких стоек. Интерьер напоминал поздние стандартные «Запорожцы», а кресла были унифицированы с ВАЗ-2101.

На ходу пикап разгонялся до 50-60 км/ч, дальше двигателю становилось тяжело. Грузоподъемность не превышала 150-200 килограммов при полной массе около 1110 кг. Тормозная система с барабанами без усилителя справлялась со своей задачей. Зато проходимость порадовала: ровное днище и дорожный просвет в 175 миллиметров, плюс хорошая нагрузка на задние ведущие колеса.

В итоге ЗАЗ-968МП — это забавный и очень редкий артефакт своего времени, напоминание о сложной эпохе, когда заводы пытались выживать, предлагая неожиданные модификации привычных машин.

