В России начались продажи уникального автодома «Волга» ГАЗ-24 с жилым модулем

В Подмосковье выставили на продажу уникальный автодом, созданный на базе легендарной «Волги» ГАЗ-24, сообщила «Российская газета». Речь идет о пикапе 17310В «Трофим», который производился с 2004 по 2006 годы на заводе «Гидропривод» в Кимовске. Выставленный экземпляр относится к последнему году выпуска и представляет собой редкий образец отечественного кемперостроения.

Несмотря на то, что кабина взята от ГАЗ-3110, внешне автомобиль стилизован под классическую «двадцать четвертую». Внутри жилого модуля размерами 4100 х 1930 х 1580 мм есть все необходимое для комфортного путешествия: несколько полноценных спальных мест, туалет, душ, горячая вода, раковины на кухне и в санузле.

Под капотом — не родной мотор, а американский Chrysler EDZ объемом 2,4 литра мощностью около 137 лошадиных сил. Для безопасности автомобиль оборудован дисковыми тормозами на всех колесах.

Продавец оценил уникальный автодом в сумму, которая обсуждается индивидуально, но при варианте обмена стоимость возрастает до 5 млн руб. Такой дом на колесах станет идеальным вариантом для тех, кто ценит стиль, комфорт и хочет путешествовать, не отказывая себе в привычных удобствах.

