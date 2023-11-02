Ремонт более десяти территорий больниц и поликлиник продолжается в Подмосковье

Дорожные службы Подмосковья продолжают ремонт территорий медицинских учреждений, чтобы повысить качество жизни населения региона, сообщили в областном Минтрансе. На восьми из 21 объектах работы уже завершили.

«Здесь уложили новое покрытие, отремонтировали пешеходные дорожки и установили новый бордюрный камень. Отмечу, что 13 объектов еще ремонтируются — в Подольске, в Чехове, Чехове, Электростали, Сергиевом Посаде и Одинцове. Также дорожные службы проведут ремонт прилегающих территорий двух больниц в Воскресенске, Егорьевске и Кашире», — рассказал зампред правительства — министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Работы уже прошли на территориях областной станции скорой медицинской помощи и Мытищинской городской больницы, Лыткаринской городской больницы, Красногорской городской больницы, Талдомской ЦРБ и не только. В ведомстве уточнили, что в прошлом году ремонт затронул территории 30 медицинских учреждений, расположенных в 14 городских округах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации дорожных проектов в регионе.