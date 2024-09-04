Ремонт более двухсот дорог провели в Подмосковье по просьбам жителей

В Подмосковье провели ремонт более 240 дорог, включенных в программу по выбору жителей на портале «Добродел». Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве уточнили, что в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтировали более 40 участков региональных дорог, их протяженность составляет 165 километров.

«На 90% выполнили план ремонта дорог, которые выбрали жители Подмосковья в ходе голосования на «Доброделе», — уточнил заместитель председателя правительства Московской области — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

По его словам, в рамках нацпроекта сотрудники Мосавтодора продолжают ремонтировать около 15 километров покрытия на дорогах, выбранных жителями Истры, Королёва, Волоколамского, Пушкинского и Талдомского округов. В общей сложности по просьбам жителей региона проведут ремонт порядка 260 муниципальных и региональных дорог общей протяженностью более 340 километров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.