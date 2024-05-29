Ремонт более двухсот дорог провели в Подмосковье с начала сезона

С начала ремонтного сезона дорожники Подмосковья провели ремонт более 240 дорог, на 34 участках региональных дорог работы прошли в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Это почти треть от всего запланированного объема работ.

«Сейчас работы продолжаются еще более чем на 200 участках. Среди лидеров по качеству ремонта муниципальных дорог отмечу Серебряные Пруды, Люберцы, Павлово-Посадский, Лосино-Петровский и Наро-Фоминский округа», — уточнил заместитель председателя правительства Московской области — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

В ведомстве уточнили, что дорожники обновили около 149 километров покрытия в рамках нацпроекта, наибольший объем работ провели в Домодедове, Мытищах, Воскресенске и Егорьевске. Еще свыше 160 километров покрытия отремонтировали на муниципальной сети. Ознакомиться с программой ремонта можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.