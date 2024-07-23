Ремонт дорог по выбору жителей проводится в Московской области

В Подмосковье продолжают выполнять ремонт покрытия дорог, которые были включены в программу ремонта по выбору жителей региона на портале «Добродел». Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» дорожники проводят ремонт более 12 километров покрытия на трех региональных участках дорог в Луховицах, Солнечногорске и Волоколамске.

«Дорожники заменили свыше 230 километров покрытия на 173 дорогах, которые были выбраны жителями Подмосковья. Из них по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» было отремонтировано 29 региональных участков общей протяженностью 117 километров», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

По его словам, пока наибольший объем работ выполняют в Луховицах. Там отремонтируют свыше семи километров покрытия на участке от деревни Лесное в сторону поселка Белоомут. В общей сложности к осени по выбору жителей обновят более 260 муниципальных и региональных дорог общей протяженностью свыше 350 километров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.