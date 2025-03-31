Ремонт дорог стартовал в Подольске

В Подольске стартовал ремонт дорог. Об этом сообщается в соцсетях администрации городского округа. В планах — заменить более 97 тыс. кв. м. покрытия на участках муниципальной дорожной сети.

Работы проведут на следующих улицах: Трудовая, Чехова, Физкультурная, Ватутина, 50 лет ВЛКСМ, Карла Маркса, Большая Зеленовская, Большая Ивановская, Революционный проспект, Курская, Багратиона, Циолковского, Юбилейная, Цементный проезд, Шамотная, Садовая (в микрорайоне Львовский), Кольцевая и 50 лет Октября (в микрорайоне Климовск).

Первые работы проводят на Трудовой улице. Здесь уже сняли бордюрные камни. После этого рабочие заменят покрытие на 3,2 тыс. кв. м.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в апреле в области стартует текущий и капитальный ремонт дорог.