Ремонт дорог, ведущих к медицинским учреждениям, провели в Подмосковье

Сотрудники Мосавтодора провели ремонт покрытия на 16 региональных дорогах, ведущих к медицинским учреждениям Подмосковья, работы прошли в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Для комфортного проезда жителей уже отремонтировали более 30 километров покрытия на 16 региональных дорогах, которые ведут к больницам, поликлиникам, станциям скорой помощи и другим медицинским учреждениям в 13 округах», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Так, например, работы прошли на центральной улице в селе Кудиново Богородского округа, которая ведет к Психоневрологическому интернату № 33 и амбулатории, на подъездной дороге к амбулатории и реабилитационному центру в поселку Новом под Егорьевском и так далее. В общей сложности в 2024 году ремонт в рамках нацпроекта проведут на 220 региональных дорогах, которые ведут к социально значимым объектам региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.