Ремонт дорожных знаков провели на дорогах Московской области

Специалисты Мосавтодора провели ремонт выцветших, поврежденных или отсутствующих дорожных знаков, расположенных в 13 городских округах Подмосковья. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Работы прошли на 16 региональных дорогах. Так, например, в черте городов знаки отремонтировали на улицах Горького, Гагарина и Амет-хан Султана в Жуковском, Коммунальной в Королеве, Лейтенанта Бойко в Лобне и так далее. В ведомстве подчеркнули, что ремонт проводят в целях повышения безопасности участников дорожного движения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.