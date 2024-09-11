Ремонт дорожных знаков провели в Московской области

Специалисты Мосавтодора провели ремонт выцветших, поврежденных и отсутствующих дорожных знаков, расположенных вдоль 12 региональных дорог. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, например, работы прошли на улицах Мясищева и Энергетической в Жуковском, проспекте Гагарина в Люберцах, улице Тураевской в Лыткарине, улице Первомайской в Лосино-Петровском и так далее. В ведомстве уточнили, что работы проводят в целях повышения безопасности на дорогах региона.

«Обследование дорожной сети проводится еженедельно, особое внимание уделяют элементам влияющим на безопасность дорожного движения, и при необходимости проводят их ремонт», — заключили в сообщении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.