Ремонт искусственных дорожных неровностей провели в четырех округах Подмосковья
Фото: [Минтранс Подмосковья]
Сотрудники Мосавтодора провели ремонт искусственных дорожных неровностей в четырех округах Московской области, повреждения были обнаружены в ходе обследования региональной дорожной сети. Об этом сообщили в областном Минтрансе.
В частности, в Лыткарино ремонт прошел на проезде Шестакова, в Серпухове — в деревне Московка, в Балашихе — в микрорайоне Кучино на Центральной улице, в Котельниках — в микрорайоне Силикат. В ведомстве уточнили, что данные восстановительные работы помогают предотвратить аварии там, где водители чаще всего превышают скоростной режим. Подобные обследования дорог проводят каждую неделю.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации дорожных проектов в регионе.