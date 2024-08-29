Ремонт искусственных неровностей провели на региональных дорогах Подмосковья

Специалисты Мосавтодора провели ремонт поврежденных искусственных неровностей на семи региональных дорогах в шести городских округах Подмосковья. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В частности, работы прошли на улицах Лесной и Угрешской в Дзержинском, Лихачевском шоссе в Долгопрудном, улице Шишунова в Талдоме, улице Школьной в селе Матыра под Луховицами. Кроме того, неровности устранили на Туполевском шоссе рядом с СНТ Отдых в Жуковском округе и на дороге в поселке санатория имени Герцена Одинцовского округа. В ведомстве уточнили, что такие неровности нужны для принудительного снижения скорости ради безопасности участников дорожного движения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.