Ремонт моста через реку Икшанку провели в Дмитровском округе

В Дмитровском округе вблизи деревни Целеево завершился планово-предупредительный ремонт моста через реку Икшанку, движение по нему полностью открыто. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В рамках работ дорожные службы заменили консоли тротуаров, перильное и металлическое барьерное ограждения, отремонтировали деформационный шов и гидроизоляцию и восстановили опоры. Мост позволяет связать деревню Целеево и рабочий поселок Деденево, после ремонта проезд по нему для местных жителей стал более безопасным и комфортным.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.