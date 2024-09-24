Ремонт моста через реку Пахру провели в подмосковном Подольске
Фото: [Пресс-служба Минтранса МО]
Подмосковные дорожные службы завершили планово-предупредительный ремонт моста через реку Пахру вблизи поселка Поливаново под Подольском, движение по нему полностью открыто для автомобилистов и пешеходов. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«После ремонта проезд более 500 жителей стал комфортнее. Мост связывает поселок Поливаново и поселок санатория Родина между собой, позволяет комфортно и безопасно добраться до местной достопримечательности — усадьбы Поливаново, а также до Троицкого района Москвы», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.
В рамках работ дорожники провели замену консолей тротуаров, перильного и металлического барьерное ограждения, ремонт деформационного шва, водоотводных труб и гидроизоляции. Помимо этого, они укрепили конусы береговых опор.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.