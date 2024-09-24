Ремонт моста через реку Пахру провели в подмосковном Подольске

«После ремонта проезд более 500 жителей стал комфортнее. Мост связывает поселок Поливаново и поселок санатория Родина между собой, позволяет комфортно и безопасно добраться до местной достопримечательности — усадьбы Поливаново, а также до Троицкого района Москвы», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.