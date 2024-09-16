Ремонт муниципальных и региональных дорог провели в Дмитровском округе

В Дмитровском округе провели ремонт 23 региональных и муниципальных дорог, по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» специалисты Мосавтодора отремонтировали девять участков региональных дорог. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве уточнили, что благодаря этим работам в округе сделали более комфортный проезд для 100 тысяч жителей. В рамках нацпроекта было обновлено более 26,5 километра покрытия, работы провели с использованием смеси А16Вн, которая обеспечит высокий уровень износоустойчивости и продлит межремонтные сроки. На муниципальной сети заменили 8,5 километра покрытия на 14 дорогах.

«В городе [Дмитров] отремонтировали улицы Пушкинскую и Подъячева — я езжу каждый день по ним, а после ремонта, конечно, стало гораздо приятнее и удобнее», — поделился житель города Михаил.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.