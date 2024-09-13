Ремонт муниципальных и региональных дорог провели в Домодедове

В Домодедово завершили ремонт муниципальных и региональных дорог, в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в округе заменили девять километров покрытия на Каширском шоссе. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Заменили покрытие и нанесли разметку на участке от села Вельяминово до поворота на село Кузьминское. Для комфорта автомобилистов работы велись в ночное время, так как Каширское шоссе — дорога с интенсивным движением», — говорится в ведомстве.

На муниципальных дорогах работы прошли на трех участках в черте города Домодедово, их длина составила 10,6 километра. В общей сложности в округе провели ремонт около 20 километров покрытия на четырех муниципальных и региональных дорогах. Это позволило повысить комфорт проезда по дорогам для 100 тысяч местных жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.