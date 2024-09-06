Ремонт муниципальных и региональных дорог завершили в подмосковном Подольске

Дорожники Подмосковья завершили план ремонта муниципальных и региональных дорог в Подольске, в общей сложности они отремонтировали 21 дорогу, три их них — по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Укладка покрытия завершена, специалистам Мосавтодора еще предстоит нанести разметку на региональных участках. Благодаря ремонту проезд более 100 тысяч жителей округа стал гораздо комфортнее и безопаснее», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Так, например, в Подольске работы прошли на улице Курской, где находятся автостанция и станция МЦД, улице Комсомольской, проспекте Ленина и не только. На муниципальной сети ремонт провели в деревнях Большое Брянцево, Гривно, Бережки и в поселке Кузнечики, а также на 13 улицах в Подольске.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.