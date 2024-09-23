Ремонт муниципальных и региональных дорог завершили в Талдомском округе

Дорожные службы Подмосковья провели ремонт 13 муниципальных и региональных дорог Талдомского округа, работы прошли в рамках ремонтного сезона. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Работы позволили повысить комфорт проезда для 50 тысяч жителей округа. По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» отремонтировали семь региональных участков. В ведомстве уточнили, что на региональной сети в рамках нацпроекта заменили более 20 километров покрытия. На муниципальной сети дорожники отремонтировали шесть дорог длиной более семи километров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.