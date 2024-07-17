Ремонт ограждений провели на дорогах Московской области

Так, специалисты Мосавтодора отремонтировали ограждения на Разинском шоссе в Балашихе, Волковском шоссе в Мытищах, улицах Туполева и Жуковского в Жуковском, улицах Фрунзе и Заводской в Щелкове. Кроме того, работы провели на улице Московской и проспекте Ракетостроителей в Долгопрудном, улице Кирова в Лосино-Петровском и не только. В ведомстве уточнили, что такие ограждения устанавливают на опасных участках дорог, где пешеходы могут выйти на проезжую часть, в целях их безопасности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.