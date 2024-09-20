Ремонт ограждений провели на восьми дорогах Московской области

Дорожники провели ремонт поврежденных тросовых, перильных и металлических барьерных ограждений на восьми региональных дорогах Подмосковья, работы провели в рамках летнего содержания дорожной сети. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, в Ленинском округе отремонтировали ограждения на улице Первомайской в деревне Мисайлово и на 32-м километре Каширского шоссе. Помимо этого, работы прошли на Старосимферопольском шоссе в деревне Чепелево городского округа Чехов, улице Ленина в поселке Большевик под Серпуховым, улице Промышленной в Домодедово, улице Заводской в Долгопрудном, улице 9-й Гвардейской Дивизии в Истре и на 85-м километре Каширского шоссе у СНТ Солнечное в Ступино. В ведомстве уточнили, что это позволит обеспечить безопасность участников дорожного движения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.