Ремонт остановок провели на дорогах Московской области

Специалисты Мосавтодора провели ремонт поврежденных остановочных павильонов, расположенных вдоль 11 дорог в черте городов и малых населенных пунктов девяти округов. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, например, работы провели на Октябрьском проспекте в Люберцах, улице Шоссейной в Волоколамске, улице Колхозной в Ступине, улице Дзержинского в Ивантеевке, улице Жуковского в Луховицах и так далее. В ведомстве уточнили, что специалисты еженедельно проводят обследование дорожной сети проводится еженедельно, чтобы оценить состояние дорог, тротуаров, остановок, дорожных знаков, светофоров и провести их ремонт при необходимости.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.