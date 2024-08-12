Ремонт остановок провели на шести региональных дорогах Московской области

Так, работы провели на Быковском шоссе в рабочем поселке Малаховка под Люберцами, улице Октябрьской в рабочем поселке Ильинский Раменского округа, Носовихинском шоссе в деревне Степаново в Электростали, проспекте Испытателей в Красноармейске Пушкинского округа, улице Институт в поселке Большие Вяземы Одинцовского округа и на улице 40 лет Октября в поселку Пролетарский Серпухова. В ведомстве уточнили, что контроль за проведением ремонтных работ осуществляют с помощью автоматизированной системы контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.